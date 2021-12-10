10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! 8 takım birden...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyarak başarılı futbolunu sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismine Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya gibi takımlara Sevilla da eklendi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! 8 takım birden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Galatasaray'ın harika çocuğu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi... Devre arasında Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlanan devler milli yıldızı transfer etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! 8 takım birden...

Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya'nın transfer listesine eklediği genç yeteneğe son olarak Sevilla da kancayı attı...

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! 8 takım birden...

ONLARIN DA AMACI PARA...

İspanyol kulübünün scoutları da Kerem'i hemen hemen her maçından canlı olarak izliyor.. Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncunun da en büyük hayali Avrupa'da boy göstermek.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! 8 takım birden...

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki yıldızdaki potansiyeli gören Avrupa'nın devleri, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek sonrasında ondan hatrı sayılır bir gelir elde etmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde! 8 takım birden...

30 MİLYON EURO'YU BULACAK

Geçtiğimiz günlerde Fransız medyasında çıkan bir haberde, "Kerem Aktürkoğlu büyük yetenek. Kısa süre içende değeri 30 milyon Euro'yu bulabilir. Bu yüzden Kerem Aktürkoğlu'nu alacak takım büyük bir iş başarmış olacak" ifadeleri kullanıldı.

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