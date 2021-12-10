GALATASARAY HABERİ: Avrupa devleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde! 8 takım birden...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyarak başarılı futbolunu sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismine Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya gibi takımlara Sevilla da eklendi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın harika çocuğu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi... Devre arasında Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalmaya hazırlanan devler milli yıldızı transfer etmeyi planlıyor.
ONLARIN DA AMACI PARA...
İspanyol kulübünün scoutları da Kerem'i hemen hemen her maçından canlı olarak izliyor.. Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncunun da en büyük hayali Avrupa'da boy göstermek.
Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki yıldızdaki potansiyeli gören Avrupa'nın devleri, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ederek sonrasında ondan hatrı sayılır bir gelir elde etmeyi planlıyor.
30 MİLYON EURO'YU BULACAK
Geçtiğimiz günlerde Fransız medyasında çıkan bir haberde, "Kerem Aktürkoğlu büyük yetenek. Kısa süre içende değeri 30 milyon Euro'yu bulabilir. Bu yüzden Kerem Aktürkoğlu'nu alacak takım büyük bir iş başarmış olacak" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi