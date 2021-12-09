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GALATASARAY HABERLERİ - Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed teklifi! "500 bin euro..."

Zamalek’ten flaş Mohamed teklifi! 500 bin euro...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Galatasaray'da geleceği belli olmayan Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı forvetin eski takımı Zamalek, sarı-kırmızılılara "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. İşte yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Satın alma opsiyonunun süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
Dün Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Takvim'in derlediği habere göre Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'ya temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. Haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planlıyor. Mohamed'in performansından memnun olmayan Sarı- Kırmızılılar'ın teklife sıcak baktığı da belirtiliyor.
G.Saray yönetimi eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda
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