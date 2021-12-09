09 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Dün Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Takvim'in derlediği habere göre Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'ya temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. Haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planlıyor. Mohamed'in performansından memnun olmayan Sarı- Kırmızılılar'ın teklife sıcak baktığı da belirtiliyor.
G.Saray yönetimi eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda
GALATASARAY HABERLERİ - Zamalek'ten flaş Mostafa Mohamed teklifi! "500 bin euro..."
Galatasaray'da geleceği belli olmayan Mostafa Mohamed konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısırlı forvetin eski takımı Zamalek, sarı-kırmızılılara "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. İşte yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)
Satın alma opsiyonunun süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.
Dün Mısır basını konuyla ilgili çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
Takvim'in derlediği habere göre Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek, Galatasaray'ya temasa geçerek, "500 bin dolar verelim, opsiyonu kullanmayın" teklifini yaptı. Haberde, Zamalek'in yıldız futbolcuyu Portekiz ekibi Sporting'e kiralamayı planlıyor. Mohamed'in performansından memnun olmayan Sarı- Kırmızılılar'ın teklife sıcak baktığı da belirtiliyor.
G.Saray yönetimi eğer genç forveti takımda tutmak isterse 31 Aralık'a kadar bunu Zamalek'e bildirip 1 Haziran 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolar ödeme yapmak zorunda
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi