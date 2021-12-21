21 Aralık 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirsporlu Yunus Akgün'den Galatasaray sözleri! "Geri döneceğim"

Yunus Akgün’den G.Saray sözleri!
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 Giriş Tarihi: 21.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya sarı kırmızılılardan, Akdeniz ekibine kiralık olarak giden Yunus Akgün damga vurdu. Genç oyuncu, galibiyeti getiren 2 golü atarak maçta fark yarattı. 21 yaşındaki futbolcu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirsporlu Yunus Akgün, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ!

"Fazla konuşmak istemiyorum, benim için duygusal bir maçtı. Ben, Galatasaray'da büyüdüm. Bize, Galatasaray'da 'Nerede olursan ol, her zaman en iyisini yap' diye öğrettiler."

"Balotelli müthiş bir insan. Ben de beklemiyordum, tekme attı. Birbirimizi çok seviyoruz."

"Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."

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