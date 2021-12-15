Galatasaray'da şok istifa! Rezan Epözdemir görevini bıraktı

Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda İkinci Başkan Rezan Epözdemir istifa etti. Ünlü avukatın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yapılan özel maç ve Hande Ocak Başev’in CEO olarak atanmasıyla ilgili eleştiriler nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Özdemir Cuma günü düzenleyeceği basıp toplantısı ile kararını kamuoyu ile paylaşacak.

Ünlü avukatın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yapılan özel maç ve Hande Ocak Başev'in CEO olarak atanmasıyla ilgili eleştiriler nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Özdemir Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların haklı galibiyet aldığına yönelik yönetim açıklamasına da karşı çıkmıştı.

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dışında yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin'in istifa etmesi bekleniyor..

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ