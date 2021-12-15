15 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Patrick Berg'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Heerenveen ve Celtic'in de listesinde yer aldığı Norveçli futbolcuya Ligue 1 ekibinin de talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER/Mert Kılıç)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

Sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun bekleneni verememesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, bu bölge için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

Portekizli oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernandes'in alternatifi ise Patrick Berg olarak belirlenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

LENS DE TALİP OLDU

Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen Berg için nabız yoklamaya devam ederken, oyuncunun talipleri artmaya devam ediyor. Norveç basınından Nettavisen'de yer alan habere göre; Heerenveen ve Celtic'in de gündemindeki 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens de talip oldu. Haberde Fransız ekibinin Bodo-Glimt ile görüşmelere başladığı ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

PATRICK BERG KİMDİR?

24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Patrick Berg, futbola Bodo-Glimt altyapısında başladı. Mart 2014'te A takıma yükselen Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...

Norveç Milli Takımı ile 9 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Berg'in güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.

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