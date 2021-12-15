GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Patrick Berg transferinde kötü haber! Ligue 1 ekibi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Patrick Berg'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Heerenveen ve Celtic'in de listesinde yer aldığı Norveçli futbolcuya Ligue 1 ekibinin de talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER/Mert Kılıç)
Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...
Sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun bekleneni verememesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, bu bölge için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.
Portekizli oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernandes'in alternatifi ise Patrick Berg olarak belirlenmişti.
LENS DE TALİP OLDU
Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen Berg için nabız yoklamaya devam ederken, oyuncunun talipleri artmaya devam ediyor. Norveç basınından Nettavisen'de yer alan habere göre; Heerenveen ve Celtic'in de gündemindeki 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens de talip oldu. Haberde Fransız ekibinin Bodo-Glimt ile görüşmelere başladığı ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.
PATRICK BERG KİMDİR?
24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Patrick Berg, futbola Bodo-Glimt altyapısında başladı. Mart 2014'te A takıma yükselen Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Norveç Milli Takımı ile 9 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Berg'in güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.
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