Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye sert tepki!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. "İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum." diyen Elmas, "Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ben ve arkadaşlarım 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla yola çıktığımızda, Galatasaray aşkı ve sorumluluk duygumuz bizleri motive ediyordu. Bu değerler hafife alınamaz. Galatasaraylılık ruhu, sıradan davranışı kaldırmaz.

Galatasaray konuştuğunda, camianın büyüklüğünden gücünü alır. Galatasaray camiasının önünde, sporu zehirlemesini amaçlayan kimse duramaz. Galatasaray şanlı bir tarih yazar, bu odaklar ise her zaman olduğu gibi tozlu raflarda unutulur gider.

"OYUN ADİL OYNANDIĞINDA G.SARAY KAZANACAKTIR"

İşte böyle bir mücadele içine giriyoruz. Bu mücadele, art niyetli odakların, bizleri içine çekmek istediği düzeysiz ve adaletsiz bir oyun. Oyun adil oynandığında, şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün oyun adil değil. Oyun, kendi koltuğunu düşünenlerin menfaatine alet ediliyor.

"KASITLI OLARAK OPERASYON YAPILDI"

İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Galatasaray'ın bu ikiyüzlülüğe verecek cevabı var. Kitaplarından utanmaya çıkarmış olanların, artık utanma zamanı gelmiştir.

Futbol yara almasın, değeri daha da zarar görmesin diye yaşananları ortalığa dökmedik. Ancak koltuk sevdası uğruna bizi argüman olarak kullanmak isteyenleri gördük. Biz bu oyuna gelmedikçe, adaletsizliklerin, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar.

Bugün verdiğimiz mücadelede tek başına kalsak da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta verdiğimiz pozitif mesajların ardından diğerlerinin bizi kendi bataklıklarına nasıl çekmeye çalıştıklarını gördük.

"OYUNA GELMEDİK"

Tarafların bizi kendi koltuk kavgalarına ortak etmek istediklerini gördük. Ancak biz bu oyuna gelmedik. Camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp bizi bölmeyi hedeflediler. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Bizim görevimiz bataklığı çürütmektir.

TFF yöneticileri sadece bu bataklık zihniyetini sürdürmek değil, aynı zamanda bizim bataklığı kurutma hedefimizi de engellemek istemektedirler.

"SİSTEMATİK GALATASARAY DÜŞMANLIĞI VAR"

Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadele ülkemiz ve ülkemizin başarısını yukarıya çekmek içindir. Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içine girmiştir. TFF'nin yarından itibaren o koltukları terk etmelerini acil olarak talep ediyoruz. Makamlar şereflidir, fakat asıl olan makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz.

Sistematik ve kategorik olarak bir Galatasaray düşmanlığı olduğunu görüyoruz. Galatasaray'ı affetmediğinizi biliyoruz. Zaten bunu söylediniz. Biz sporcuyuz, karşımıza hangi tezgah ile çıkarsanız çıkın, mücadele ederiz. Sonunda kazanan Galatasaray olur.

"GEREKİRSE YAYIN İHALESİNDEN ÇIKARIZ"

Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız. Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse naklen yayın ihalesinden çıkmaya da hazırız.

Kerem-Marcao olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. Galatasaray'ı düşünerek bu kavgalara girmedik.

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