GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera üzüntüsü! Sakatlık sonrası kaleye 4 aday
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede sarı-kırmızılılarda sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilirken, deneyimli eldivenin en az 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Hal böyleyken Cimbom, devre arasında 35 yaşındaki file bekçisinin yerini doldurmak için 4 aday belirledi. İşte o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü yaşanıyor. Sivasspor maçının 80. dakikasında Luyindama ile çarpışarak, sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından, "Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği" açıklandı.
Bu durum sarı- kırmızıları daha da üzerken 35 yaşındaki kalecinin en az 10 hafta takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmezken yaşı itibarıyla Muslera'nın sezonu kapatma ihtimali de gündeme getirildi.
İYİ OL YETER
Galatasaraylı taraftarlar, Fernanda Muslera'nın sakatlığının ardından duydukları üzüntüyü kelimelere dökmekte zorlandı. İşte başarılı eldivenin acısını paylaşan sarı-kırmızıların attığı mesajlardan bazıları:
Aileden birinden gelen haberden farkı yok. @ceyhunyilmaz
Paramparçayım @nandodeniz
Daha da güçlü döneceksin Nando'm. @yantalyali48
Bizim için sen önemlisin kaptan, iyi ol yeter @ zeynephizeyme
Mağlubiyet kimin umurunda sana bir şey olmasın yeter @Ebrukaraozzz
Ağla kalbim ağla @esumyraa
KALEYE 4 ADAY
Fotomaç'ın haberine göre; Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Çaykur Rize'den Gökhan Akkan ve Antalya'dan Ruud Boffin gündeme gelen isimler oldu. Üç isim için devre arasında görüşmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.
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