GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera üzüntüsü! Sakatlık sonrası kaleye 4 aday

KALEYE 4 ADAY

Fotomaç'ın haberine göre; Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat, Çaykur Rize'den Gökhan Akkan ve Antalya'dan Ruud Boffin gündeme gelen isimler oldu. Üç isim için devre arasında görüşmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.

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