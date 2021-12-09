Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in 'Cincon' sözü camiaları karşı karşıya getirdi! Ali Koç ve Burak Elmas...
Ülkemizi iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin 7-0 kazandığı mücadelenin ardından yönetici Erol Bilecik'in sözleri büyük tepki çekmişti. Yaşananların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradığı ve özür dilediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan kadınlar futbol maçı sonrasında ortam bir anda gerildi. Sarı-Lacivertliler'in 7-0 kazandığı maçtan sonra Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik şok edici ifadeler kullandı. Bilecik'in 'Cincon' ifadeleri iki kulübü karşı karşıya getirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi. Takvim'in haberine göre; yaşanan gerilim sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradığı ve özür dilediği öğrenildi. Koç'un Bilecik'e de kızdığı belirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarının başkan Elmas'a yaşananlardan dolayı kızgın olduğu öğrenildi. Taraftarlar, başkanın bu konu hakkında açıklama yapmamasından dolayı rahatsız.
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