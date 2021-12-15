16 Aralık 2021, Perşembe

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa sebebini açıkladı!

Rezan Epözdemir istifa sebebini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü ifade etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti.

Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

Rezan Epözdemir, Haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde 6 ay görev yaptı.

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