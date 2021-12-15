Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa sebebini açıkladı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü ifade etti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti.

Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

Rezan Epözdemir, Haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde 6 ay görev yaptı.

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