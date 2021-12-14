14 Aralık 2021, Salı
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Bu gelişmenin ardından gözler GZT Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'a çevrildi. Sezon başında Okan Kocuk'u sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralayan Çotanaklar, Muslera'nın sakatlığıyla Okan'ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı.
Bu durumun ardından Giresunspor başkanı Hakan Karahmet son detayları açıkladı.
"Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz Galatasaray bizim dostumuz" dedi.
Muslera'nın yokluğunda Okan Kocuk geri mi dönüyor? Başkan Hakan Karaahmet açıkladı
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda kaleci Muslera geçirdiği sakatlığın ardından 8-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan kaleci transferine çevrilirken akıllara Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk geldi. Detayları Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'a anlattı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından gözler GZT Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'a çevrildi. Sezon başında Okan Kocuk'u sezon sonuna kadar Galatasaray'dan kiralayan Çotanaklar, Muslera'nın sakatlığıyla Okan'ı devre arasında geri gönderme durumuyla karşı karşıya kaldı.
Bu durumun ardından Giresunspor başkanı Hakan Karahmet son detayları açıkladı.
"Öncelikle Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Kocuk ile yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Galatasaray Kulübü ile ilişkililerimiz çok iyi. Şu anda Galatasaray'dan bu yönde gelen herhangi bir talep de yok ancak bu konuda bir talep gelirse oturur konuşuruz, durumu değerlendiririz Galatasaray bizim dostumuz" dedi.
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