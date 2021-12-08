08 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arasında özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüp, gözüne Randal Kolo Muani'yi kestirdi. Öte yandan 23 yaşındaki oyuncunun transferinde Galatasaray'a güçlü bir rakip çıktığı da ifade edildi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Ara transfer dönemi için geri sayım devam ederken transfer iddiaları da sayfalarda geniş bir şekilde yer bulmaya başladı. Galatasaray'ın gündemine gelen son isimse Nantes'tan Randal Kolo Muani...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

Bu sezon Mohamed, Diagne ve Halil'den yeteri kadar verim alamayan sarı-kırmızılı ekipte bir değişim yaşanması söz konusu... Diagne İngiliz takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Mohamed'i ise İtalyan takımları istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

Halil ise kiralık olduğu için devam edecek ancak o da sezon sonunda Brentford'un yolunu tutacak. Fatih Terim bu nedenle sezon başındaki stratejisine uygun olarak hem gelecek vaat edecek hem de ileride para edecek bir isim arıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

TRANSFER NANTES'IN DA İŞİNE GELECEK
Fotomaç'ın haberine göre; Nantes ile sözleşmesinin sonuna gelen Randal Kolo Muani listenin ilk sırasında yer alırken Fransa'dan But dergisi, sarı-kırmızılı ekibin Fransız golcü konusunda ısrarlı olduğunu yazdı. Haberde, "Muani, Nantes ile devam etmeyecek ve Galatasaray, onu ikna edebileceğini düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

Fransa 21 yaş altı milli takımında oynayan genç oyuncuyu Bundesliga'dan Frankfurt da istiyor. Ancak Galatasaray genç oyuncunun rotasını değiştirmek için her şeyi yapacak gibi görünüyor" denildi. Cimbom'un sezon sonunda bedelsiz ayrılacak Muani için Nantes Kulübü'ne 'hayır' diyemeyeceği bir teklif sunacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a Fransız santrfor! Transferde ise rakip Eintracht Frankfurt

Nantes takımında forvet mevkinde forma giyen Randal Kolo Muani, 05 Aralık 1998 tarihinde doğdu. 1.87 metre boyunda ve 73 kilo olan 23 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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