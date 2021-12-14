14 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da ayrıca Muslera sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Spor yazarları da bu mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

LEVENT TÜZEMEN - OPERASYON

TFF, Galatasaray Yönetimi'ne boyun eğdirmek için MHK üzerinden operasyon yapmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas'ın söylemleri sonrası, TFF içindeki güçler Galatasaray'a karşı şer cephesini büyütüyor. Fatih Terim, Lazio maçı öncesi yaptığı yorumda şöyle demişti; "Bahattin Şimşek, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk'ün VAR'da olmaları bir tesadüf mü? Bu üç hakem Galatasaray lehine verilmesi gereken pozisyonlara ve penaltılara sessiz kalırken, aleyhine cesurca hareket ettiler."

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

MHK, TFF'nin maşası olarak Sivasspor maçına Ümit Öztürk'ü atadı. O Öztürk, Fatih Terim ile fotoğraf çektirdiği için dışlanmış ve uzun süre maç alamamıştı. Rüzgarı terse çeviren hakem Ümit Öztürk, Sivas'ta G.Saray aleyhine çalıştı, VAR'da görev yaptığında da yine Galatasaray lehine oluşan pozisyonlarda hakemi uyarmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Diagne'ye yapılan hareket penaltıydı. Pozisyonu Ümit Öztürk net gördü, çalmadı, VAR'daki Arda Kardeşler ile deneyimli Bahattin Duran monitör daveti bile yapmadı. Maça gelince... Oynamak isteyen Galatasaray, oynatmayan ise Sivas'tı. Galatasaray'da Lazio maçının yorgunluğu vardı. Özellikle Fatih Terim'in Marcao'nun yokluğunda Luyindama'yı tercih etmesi yine bomba etkisi yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

O Luyindama maç boyu oyun kuramadı, bir kez bile olsun isabetli pas veremedi, sonunda da kaleci Muslera'yı sakatlayıp yenilen gole resmen imza attı Beşiktaş kalecisi Mert Günok sakatlanıp düştüğünde Giresunspor'un attığı gol, gündemi meşgul etmiş doğru şekilde eleştirilmişti. Muslera'nın sakatlığı sırasında Sivas'ın fair play'dan uzak davranışı ve gol sonrası hiçbir şey yokmuş gibi sevinmesi yakışık almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - KISIR DÖNGÜ

Galatasaray'ın her maçın ilk 45 dakikasını yok saymasına alıştık artık. İkinci yarılarsa, -özetle- panik halinde bir debeleniş ve seri oyuncu değişikleriyle geçip gidiyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki oyununu, ligdeki rakipleri aynen kopyalayıp iade ediyor adeta. Fatih Terim bu kısır döngüyü kıramıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Feghouli bir var bir yok. Galatasaray'ın açık ara en değerli oyuncusuyken bu istikrarsızlık ağır bedeller ödetiyor. Kerem Aktürkoğlu'ysa top kontrolü ve pas-şut tercihlerinde kendi standardının altındaydı ve çok savruktu. Açık konuşayım maçta daha çok parlayan Sivasspor'un Kerem'iydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Muslera 21 yaşındaki Kerem'in muhteşem şutunda özlenen kurtarışlarından biriyle gole geçit vermedi. İki dakika sonra bu kez Erdoğan'ın şutunda mükemmel bir kurtarışa imza atan Uruguaylı, sakarlığıyla nam salan takımdaşı Luyindama ile birbirine girerek sakatlandı ve o pozisyonda acılar içinde kıvranırken rakip golü buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sivasspor'u bu golden dolayı yargılamak, yerden yere vurmak kimilerine göre haksızlık olarak nitelendirilebilir. Ama ben, bu gezegendeki futbolseverler arasında, Yatabare'nin ya da Fajr'ın topu dışarı atmasını bekleyenler olduğuna eminim. Vicdanım, Beşiktaş-Giresun maçında, Mert yerdeyken atılan dördüncü goldeki gibi düşündürtüyor beni ama iki görüşe de saygı duyuyorum. Galibiyetin tweet'ini Muslera'nın yerde kıvranırken göründüğü fotoğrafla atan Sivasspor çalışanını kınıyorum; yakışmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün akşam sarı-kırmızılar için Sivas'ta kaybolup giden üç puandan çok daha fazlasıydı. Takımın en önemli isimlerinden Muslera'nın sakatlığı (maalesef) ciddi gibi duruyor. Eğer sahalardan uzak kalacaksa, Avrupa'da başarı ve Ziraat Türkiye Kupası maçları ile heyecanı diri tutmak için artık birkaç bek, birkaç orta saha transferi dışında bir de çok iyi bir kaleci almak da şart olur. Ligde zirveyle oluşan puan kaybı daha da açılacak gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - ÜÇ ANA BAŞLIK

Bir yanda Avrupa'da çok başarılı grafiğiyle mart ayını garantileyen Galatasaray, diğer tarafta düşme potasından kurtulmak isteyen son haftaların formda takımı Sivasspor… Lider Trabzonspor'un 3 puan kaybettiği haftada, Galatasaray'ın üst sıralara tutunabilmesi adına galibiyet alması şarttı. Dün akşamki karşılaşmayı üç ana başlıkta değerlendirebiliriz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

1- Ümit Öztürk'ün böyle bir maça atanması…

Galatasaray için erken bir eşik olarak görünen Sivas deplasmanına, Ümit Öztürk'ün atanması MHK adına hataydı. Ümit Öztürk, her iki takım lehine ve aleyhine verdiği kararlarla ne kadar yanlış bir tercih olduğunu gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

2- Luyindama…

Haftalardır oynamayan, top tekniği kötü, saha içi konsantrasyonu eksik, formsuz ve dağınık bir futbolcu. En önemlisi kafa olarak da hazır değil. Marcao'nun sakatlığı nedeniyle kadroya alındı. Yaptığı basit hata ve Muslera'yı sakatlaması Galatasaray'a pahalıya maloldu. Sivasspor yenilgisinin baş sorumlusu Luyindama oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

3- Fatih Terim'in konsantrasyon eksikliği…

Avrupa'da ve Süper Lig'de farklı oyun felsefeleri tercih ediyor. Galatasaray'ın özellikle ligde topa sahip olma konusunda geçmiş 15 haftada yaşadığı sıkıntılar, hem set hücumda hem de üretkenlikte fazla varlık gösterememesi net bir şekilde görünüyordu. Sivasspor gibi yüzde 44'le ligin en az topa sahip olan üç takımından birine karşı Galatasaray'ın kadrosunda iki tane top becerisi ve tekniği yüksek oyuncu vardı. Feghouli ve Cicaldau… Bu durumda Avrupa'da olduğu gibi topu talep etmeden rakibe vermek ve kendi kalenize yakın derinlemesine bir savunmayla oynamak, burada kazanılan toplarla hızlı hücuma çıkması gerekirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılarda hem stoperlerin, hem de orta sahadaki Berkan ve Taylan gibi topla becerisi yüksek olmayan oyuncularla rakibe baskı yapıp, tempoyu yükseltecek gücü yoktu. Oyuna akıl ve fark koyacak kaliteli ayaklar olmadığından ilk ve ikinci yarıda topa çok fazla sahip olmasına rağmen, pozisyon zenginliği istenen seviyede olmadı sarı-kırmızılılar adına.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Zaten geçmiş maçlarda, kendi stadında ve seyircisi önünde de gol pozisyonuna girmekte ve gol üretmekte istenen seviyeye ulaşamamıştı. Çünkü top ayağınızda olduğunda yapılacak iş farklı, topu rakibe bıraktığınızda yapılacak işler farklıdır. Rakibin çalışmadığı, düşünmediği, alışık olmadığı, istemediği şeyleri saha içinde yaptırmak önemlidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bunun planlama ve organizasyonunu saha içine yansıtacak olan da Fatih Terim'dir. Avrupa'daki rakipler farklı, oyun anlayışı ve uygulaması da tabi ki farklı olacaktır. Ama ligimizde de tamamen oyun kurgusu, hazırlığı ve oyuncu seçimi de farklı olmalıdır. Bu değişen oyun prensiplerinin Fatih Terim tarafından takıma daha doğru bir şekilde daha önce oturtulması gerekirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları her defasında beklemek yanlış olurdu. Nitekim de bu iki kulvar arasındaki farklılığı oyun derinliğine ve esnekliğine yaratamamanın sıkıntısını sarı-kırmızılılar ligin ilk 16 haftasında fazlasıyla yaşadı.

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