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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Gedson transferinde flaş gelişme! "İsterseniz görüşelim"

Gedson transferinde flaş gelişme! İsterseniz görüşelim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılmak istenen ama gerçekleşmeyen Gedson Fernandes transferi için sarı-kırmızılılar yeniden devreye girerek bu defa yıldız ismi kadroya dahil etmek istiyor. İşte yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi olan Gedson Fernandes konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in derlediği habere göre sezon başı tüm ısrarlara rağmen genç yıldızı bırakmayan Benfica 'u dönüşü' yapmış durumda. İddialara göre Gedson'u satma kararı alan Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek, "İsterseniz görüşelim" diye haber yolladı. Ancak transferin maliyetini düşürmek için tok alıcıyı oynayan Başkan Burak Elmas'ın, "Şu an teklif düşüncemiz yok" yanıtını verdiği öğrenildi. Elmas, Morutan transferinde de aynı taktiği uygulamış ve Rumen yıldızı beklenenin çok daha altında bitirmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i 3-4 milyon Euro bandında bir rakama kadroya katmanın planlarını yapıyor
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