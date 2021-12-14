GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "VAR ne iş yapar?"
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın önemli eşleşmelerinden Sivasspor - Galatasaray mücadelesi ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, özellikle karşılaşmadaki hakem kararlarını eleştirdi. İşte o yazı...
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçını köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı...
"Galatasaray için dün gece lig bitti... Oyun olarak bitti, puan olarak bitti! Maça bakınca da koskoca 90 dakikada ve uzatmalarda bir tane pozisyonları yok. Haftalardır hakem mağduru olan Galatasaray dün de önemli bir mağduriyet yaşadı.
Luyindama ile Muslera çarpıştı, ardından da gol geldi. Burada bir problem yok. Hakemin devam ettirmesi doğru ama bu pozisyondan önce Diagne'ye yapılan o kadar net bir penaltı var ki... Hadi hakem görmedi, VAR ne iş yapar? O penaltıyı verseler, Galatasaray öne geçecek, vermediler dönen top gol oldu ve Sivas kazandı.
Hakem diyoruz ama Galatasaray 3 puanı hak edecek hiçbir performans ortaya koyamadı. Acı olan ligin bundan sonra Galatasaray için nasıl geçeceği. Daha ligin yarısı gelmeden havlu atmış durumda."
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