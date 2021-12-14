GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "VAR ne iş yapar?"

Luyindama ile Muslera çarpıştı, ardından da gol geldi. Burada bir problem yok. Hakemin devam ettirmesi doğru ama bu pozisyondan önce Diagne'ye yapılan o kadar net bir penaltı var ki... Hadi hakem görmedi, VAR ne iş yapar? O penaltıyı verseler, Galatasaray öne geçecek, vermediler dönen top gol oldu ve Sivas kazandı.