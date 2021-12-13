Sivasspor - Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 64. dakikasında ev sahibi takım penaltı bekledi. Sivasspor'da Max Gradel, Galatasaray ceza sahası içinde Cicaldau ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk devam kararı verdi. İşte pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu mücadelenin 64. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Sivasspor'da Max Gradel, Galatasaray ceza sahası içinde Cicaldau ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.



İşte o pozisyon...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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