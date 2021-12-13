13 Aralık 2021, Pazartesi
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Sivasspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera sakatlık geçirdi! İşte Luyindama ile yaşanan o an...
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda 80. dakikada Fernando Muslera Luyindama ile çarpıştı. Uruguaylı file bekçisi bu pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte o anlar...
Galatasaraylı Fernando Muslera, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı kırmızılıların tecrübeli file bekçisi, Luyindama ile çarpıştı ve dizinden sakatlandı.
80. dakikada yaşanan bu olay sonrası Muslera, yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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