13 Aralık 2021, Pazartesi
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.
Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim'e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi!
PFDK tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yokluğunda Sivasspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı karşılaşmayı siyah filmli locadan takip etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Sivasspor karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Necati Şahin yer aldı. Terim maçı siyah filmli locadan takip etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.
Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim'e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.
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