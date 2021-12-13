Sivasspor 1-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'de heyecan oynanan maçlarla devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşılaştı. Lider Trabzonspor'un puansız geçtiği haftada zirveye yaklaşma fırsatı yakalayan sarı kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın tek golü 80. dakikasında Faycal Fajr'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Lider Trabzonspor'un puansız geçtiği haftada zirveye yaklaşma fırsatı yakalayan Sarı-Kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup olarak bu fırsatı tepmiş oldu.
Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 80. dakikasında Faycal Fajr'den geldi. Öte yandan gol öncesi takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Muslera sakatlanarak yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
Bu skorla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken, Galatasaray 23 puanda kaldı.
SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde berabere kaldıkları Altay maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam ise maçı locadan izledi.
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanında, Fernado Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Terim, geçen hafta ilk 11'de yer alan Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Marcao ise kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımda bu isimlerin yerine Luyindama, Cicaldau ve Diagne görevlendirildi.
SİVASSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi takım Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa'nın yerine Ahmet Oğuz, kart cezalısı Uğur Çiftçi'nin yerine ise Ziya Erdal kadroya alındı
Sivasspor'un ilk 11'inde Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Dimirtios Goutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Faycal Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Max Gradel, Mustapha Yatabare yer aldı.
Sivasspor'da Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, ve Jorge Felix de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada sahadaki yerini alamadı.
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