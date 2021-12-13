13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor-Galatasaray | İlk 11 belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray'da ayrıca Marcao maç kadrosunda yer almadı. (GS spor haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın ilk 112i belli oldu.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynancak olan müsabaka saat 18:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

SİVASSPOR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

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