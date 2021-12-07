GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı taktiği...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Galatasaray, liderlik maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim ise zorlu mücadele öncesinde oyun planını belirledi. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Marsilya maçında oynadığı oyunla karşılayacak. İşte detaylar...
Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazio ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi olacak.
O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti. İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalayacak. Serie A'da son 4 maçında 11 gol yiyen İtalyan ekibinin savunma zaafları, Florya'da video-analizlerle oyunculara tek tek gösteriliyor.
TAYLAN İLE BERKAN YÜKÜ OMUZLAYACAK
Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.
Tek ön libero Taylan Antalyalı'yı Berkan tamamlayacak. Feghouli ve Morutan oyun içinde sık sık yer değiştirecek. İleri uçtaki Diagne'nin açtığı alanları Kerem dolduracak. Terim, Lazio maçının gidişatına göre kulübeden Mohamed, Halil, Babel ve Barış Alper hamlelerinde bulunacak.
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