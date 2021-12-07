07 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Fellaini önerisi! Menajerler temasa geçti

G.Saray’a Belçikalı yıldız! Menajerler öneride bulundu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın ardından liderin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Özellikle orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılara menajerler Belçikalı futbolcu Fellaini'yi önerdiler. İşte transferde yaşanan son detaylar... (GS spor haberleri)

Çin futbolu darmadağın… Yabancı oyuncular ülkeden hızla ayrılmaya devam ediyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre menajerler, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncu öneriyor. Galatasaray'ın hesabına da Fellaini düştü. Belçikalı oyuncu menajeri tarafından orta saha oyuncusu arayan sarı-kırmızılıları önerildi. Fatih Terim son dönemde tercihlerini gençlerden yana kullanıyor. Ancak takımın 'saha içinde bir lidere ihtiyacı olduğu' yönündeki eleştiriler de her geçen gün artıyor. Bu nedenle 34 yaşındaki Belçikalı orta sahanın, Terim'in radarına girebileceği ifade ediliyor.
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