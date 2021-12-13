13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Sivasspor - Galatasaray maçı | CANLI (Sivasspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Sivasspor - Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Galatasaray kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - GALATASARAY 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 18:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAYIP!

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.
Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig'de de üst sıralara çıkmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

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