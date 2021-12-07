GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas ile Fatih Terim arasında kriz!

Galatasaray'da büyük kavga kapıda… Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar son olarak Altay ile evinde berabere kalarak lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kaldı. Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi. Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.



