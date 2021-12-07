GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas ile Fatih Terim arasında kriz!
Süper Lig'de liderin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında kriz çıktı. Başkan Elmas'ın son oynanan Altay maçından sonra, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' demesinin ardından Fatih Terim'in çevresinde dert yandığı öğrenildi.
Galatasaray'da büyük kavga kapıda… Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar son olarak Altay ile evinde berabere kalarak lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kaldı. Oynanan futbol ve alınan sonuçlardan rahatsız olan Burak Elmas ise Fatih Terim arasında gerilimin an meselesi olduğu öğrenildi. Elmas'ın yakın çevresine takımın aldığı sonuçlarla ilgili eleştirilerde bulunduğu ve eleştirilerin Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim'in kulağına gittiği belirtildi.
DAHA ÖNCE DE SIKINTI YAŞANDI
Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da sonuçların kötü gitmeye devam etmesi durumunda yönetim ile sert tartışmalar yaşanabilir. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önceki sezonlarda başkanlarla tartışmalar yaşamıştı…
CEVABI FATİH TERİM'E MESAJ!
Geçtiğimiz hafta gazetecilerle bir araya gelen Burak Elmas'a 'Yeni Malatya maçındaki penaltı pozisyonuna neden itiraz etmediniz?' sorusu soruldu. Başkan ise, "Biz ne oynadık ki itiraz edelim!' yanıtını vermişti. Bu cevap, Terim'e mesaj olarak yorumlandı.
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