GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Tudor patlaması! Fatih Terim...
Galatasaray'da eleştirilerde hedef haline gelen Fatih Terim'in koltuğu sallanıyor mu? Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle daha önce Galatasaray'da görev almış Tudor'u överken, Terim'i ise eleştirmeye devam ediyor. İşte sosyal medyada yer alan Fatih Terim-Tudor karşılaştırması... (GS spor haberleri)
Sosyal medyada Igor Tudor patlaması yaşanıyor… Galatasaray taraftarları alınan kötü sonuçlar üzerine Tudor ve Fatih Terim'i karşılaştırdı. Takvim'in haberine göre; Hellas Verona ile İtalya'da başarılı sonuçlar alan Hırvat teknik adam, Lazio, Juventus ve Roma gibi devleri yendi. Son hafta ise Venezia'yı mağlup etti. İtalya'da da adından söz ettirmeyi sürdüren Tudor'un Galatasaray'dan ayrılışı ise hep tartışıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in Tudor'un mirasını yediğini ve 2 yıl onun kurduğu takımla şampiyon olduğunu iddia etti. Birçok Galatasaray taraftarı da bu sezonki futbol nedeniyle Terim'i eleştiriyor.
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