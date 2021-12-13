13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Sivasspor maçının ardından Selçuk İnan'dan Fernando Muslera açıklaması!

Selçuk İnan’dan Muslera açıklaması!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İnan, maçta sakatlanan Muslera hakkında da konuştu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fatih Terim'in yardımcısı Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan'ın açıklamalarından satır başları;

"Muslera'nın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerden sonra emin olacağız ama ciddi gibi görünüyor."

"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Oyunun genelinde istediğimiz oyunu oynadık ama pozisyonlara giremedik. 3. bölgede biraz etkisizdik, daha fazla hareketli olabilirdik. Rakibin ara ara kontraları vardı."

"%100 penaltı pozisyonumuz var. Hakeme sorduk, 'Ben böyle gördüm' dedi. Ama gözünün önünde oldu pozisyon. VAR'dan da çağırmıyorlar. Taraftarlar tedirgin. Bununla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Çok üzgünüz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom Sivas’ta kayıp! Cimbom Sivas'ta kayıp!
Muslera sakatlandı! İşte golle sonuçlanan o pozisyon... Muslera sakatlandı! İşte golle sonuçlanan o pozisyon...
Sivas’ta penaltı itirazı! İşte o pozisyon Sivas'ta penaltı itirazı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör