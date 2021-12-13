13 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte sarı-kırmızılılarda alınan bu karar ve Fatih Terim detayı... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de zirveyle olan puan farkını kapatmaya çalışan Galatasaray bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmek için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kritik süreçte radikal bir karar alındı. Galatasaray'da bu değişimin Lazio maçıyla birlikte başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

CICALDAU GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19 testi negatife dönen Alexandru Cicaldau, dün takımla birlikte Sivas'a getirildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Rumen on numaranın karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

MARCAO'NUN DURUMU NET DEĞİL

Sarı-kırmızılılarda Lazio maçı öncesinde sakatlık geçiren ancak zorlu mücadelede takımını yalnız bırakmamak adına risk alan Brezilyalı savunmacı Marcao da Sivas'a getirildi. Tecrübeli futbolcunun riske edilip edilmeyeceğine maç saatinde teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANIYOR

Galatasaray'da eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanlarının yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu bu hafta bir daha toplanıyor. İlki 13 Ekim'de yapılan toplantının ikincisi ise çarşamba günü divan toplantısından önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda gerçekleşecek.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

G.SARAY'DA STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da strateji değişiyor. Artık hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında Başkan Burak Elmas kendisi yerine daha çok ön planda Teknik Direktör Fatih Terim'in olmasını istedi.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

LAZIO MAÇI ÖNCESİ KARAR ALINDI

UEFA Avrupa Ligi gruplarında son oynanan Lazio maçı öncesi tecrübeli teknik adamın çıkıp hakemler hakkında konuşmasının da bu nedenle yapıldığı ve artık strateji değiştirildiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

AÇIKLAMALARI TERİM YAPACAK

Galatasaray'da hakem kararları, atamalar ve cezalarla ilgili olarak bundan sonra Fatih Terim daha çok öne çıkacak, gerekli açıklamaları kendisi yapacak.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu kararla beraber Terim haksızlığa uğranıldığını düşündüğü konuları gündeme getirecek. Ancak yönetim bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...

CEZA RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR

Çünkü eğer Fatih Terim söz konusu konuşmalarından ceza alırsa takım çok kötü etkileniyor ve puan kaybediyor. Bu yüzden tecrübeli hocanın ceza riski ve bu konuda kurulların iyi niyetli yaklaşmadığı düşüncesi bir taraftarı da yönetimi endişelendiriyor.

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