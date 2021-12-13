GALATASARAY HABERİ: Yönetimden sürpriz karar! Fatih Terim...
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da yönetimden flaş bir karar çıktı. İşte sarı-kırmızılılarda alınan bu karar ve Fatih Terim detayı... (GS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de zirveyle olan puan farkını kapatmaya çalışan Galatasaray bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmek için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kritik süreçte radikal bir karar alındı. Galatasaray'da bu değişimin Lazio maçıyla birlikte başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
CICALDAU GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19 testi negatife dönen Alexandru Cicaldau, dün takımla birlikte Sivas'a getirildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Rumen on numaranın karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.
MARCAO'NUN DURUMU NET DEĞİL
Sarı-kırmızılılarda Lazio maçı öncesinde sakatlık geçiren ancak zorlu mücadelede takımını yalnız bırakmamak adına risk alan Brezilyalı savunmacı Marcao da Sivas'a getirildi. Tecrübeli futbolcunun riske edilip edilmeyeceğine maç saatinde teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANIYOR
Galatasaray'da eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanlarının yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu bu hafta bir daha toplanıyor. İlki 13 Ekim'de yapılan toplantının ikincisi ise çarşamba günü divan toplantısından önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda gerçekleşecek.
G.SARAY'DA STRATEJİ DEĞİŞİYOR
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da strateji değişiyor. Artık hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında Başkan Burak Elmas kendisi yerine daha çok ön planda Teknik Direktör Fatih Terim'in olmasını istedi.
LAZIO MAÇI ÖNCESİ KARAR ALINDI
UEFA Avrupa Ligi gruplarında son oynanan Lazio maçı öncesi tecrübeli teknik adamın çıkıp hakemler hakkında konuşmasının da bu nedenle yapıldığı ve artık strateji değiştirildiği öğrenildi.
AÇIKLAMALARI TERİM YAPACAK
Galatasaray'da hakem kararları, atamalar ve cezalarla ilgili olarak bundan sonra Fatih Terim daha çok öne çıkacak, gerekli açıklamaları kendisi yapacak.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu kararla beraber Terim haksızlığa uğranıldığını düşündüğü konuları gündeme getirecek. Ancak yönetim bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda.
CEZA RİSKİ ENDİŞELENDİRİYOR
Çünkü eğer Fatih Terim söz konusu konuşmalarından ceza alırsa takım çok kötü etkileniyor ve puan kaybediyor. Bu yüzden tecrübeli hocanın ceza riski ve bu konuda kurulların iyi niyetli yaklaşmadığı düşüncesi bir taraftarı da yönetimi endişelendiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi