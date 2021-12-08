08 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt performansıyla hayal kırıklığı yarattı!
Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan transfer ettiği Patrick van Aanholt, son dönemde Ada'daki etkisiz performansını burada da sürdürdü. Sarı kırmızılı takıma büyük beklentilerle gelen Hollandalı oyuncu, birçok istatistikte ligin en kötüleri arasına girdi. İşte detaylar...
C. Palace'tan alınan sağ bek, Altay karşısında da kendisinden beklenen performansı gösteremedi. İlk 11'deki yeri neredeyse garanti olan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna karşılık öne çıkan 3 istatistikte ligin en kötüleri arasında başı çekiyor. Ayrıca başarısız korner kullanmada da üçüncü...
PATRICK VAN AANHOLT'UN 'EN'LERi:
En fazla başarısız orta yapan: 51
En fazla başarısız kısa pas atan: 79
En fazla başarısız korner kullanan 2. oyuncu: 23
En fazla ofsaytta kalan: 4
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