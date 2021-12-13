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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Sivasspor maçında tribünde!

Fatih Terim yine tribünde!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımını tribünden yönetecek. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligde 4 maç daha cezalı olan Fatih Terim, Sivas deplasmanında tribünde oturacak. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yönetecek. Terim'siz kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın bugün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

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