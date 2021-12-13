GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Sivasspor maçında tribünde!

Ligde 4 maç daha cezalı olan Fatih Terim, Sivas deplasmanında tribünde oturacak. Sarı-kırmızılı takımı saha kenarından Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yönetecek. Terim'siz kazanmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın bugün ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

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