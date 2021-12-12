12 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray’ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Oynayıp oynamayacağı belli olmayan Marcao kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne

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