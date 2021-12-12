12 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın istediği Randal Kolo Muani'den müjdeli haber! Nantes'dan ayrılıyor

Ocak ayı dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'ın takviye yapmak istediği mevkilerden biri de forvet hattı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer aldığı öne sürülen Randal Kolo Muani, Nantes'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam etse de Galatasaray Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamadı ve zirvenin gerisine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar, özellikle Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'den beklenen verimin alınmaması nedeniyle ocak ayında yapılacak takviye için forvet hattına öncelik verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray listesine Nantes'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki genç golcü Randal Kolo Muani'yi almıştı. Aslan'ın hedefindeki isim çarpıcı bir açıklama yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Fotomac.com.tr'nin dış basından derlediği habere göre, son olarak Lens ile oynadıkları lig maçında rakip filelere iki gol birden gönderen Muani, karşılaşma sonrası Prime Video mikrofonlarına yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Fransız basını ise Nantes'ın, yetenekli oyuncusunu sezon sonunda bonservissiz göndermeyi göze alıp almayacağının henüz belli olmadığını ve genç yıldızı devre arası transfer döneminde göndererek bir miktar gelir elde edebileceğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Genç oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

RANDAL KOLO MUANI KİMDİR?

5 Aralık 1998'de Fransa'da dünyaya gelen Kongo asıllı forvet, kariyerine Nantes altyapısında başladı. Bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

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