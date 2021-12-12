GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray’ın istediği Randal Kolo Muani’den müjdeli haber! Nantes’dan ayrılıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray listesine Nantes'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki genç golcü Randal Kolo Muani'yi almıştı. Aslan'ın hedefindeki isim çarpıcı bir açıklama yaptı.