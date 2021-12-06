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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Lazio maçı mesaisi!

Cimbom’da Lazio maçı mesaisi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, perşembe akşamı Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım maçta mağlup olmadığı takdirde grubunu lider tamamlayacak.

Aslan, bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau idmanda yer almadı.

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