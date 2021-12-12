GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Okay Yokuşlu'ya kanca! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitiren Galatasaray, son 16'ya kalmayı garantiledi ve büyük bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde eksiklerini gidermek ve kadrosunu güçlendirerek Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim orta sahaya mutlak bir takviye isterken, milli yıldız Okay Yokuşlu ile konuştuğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran ve şampiyonluğuna giden yolda kadrosunu güçlendirme kararı alan Galatasaray, devre arası transferi için gaza bastı. Özellikle yerli oyuncuların da oldukça değerlendiği piyasada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in de isteğiyle teklif yapılan ilk isim Okay Yokuşlu oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon Celta formasıyla 6 maçta sadece 32 dakika forma giyebilen Okay'la bizzat Fatih Terim konuştu. Tecrübeli hoca, İspanyol yöneticilerden aldığı izinle, Okay'a "Bizimle UEFA'da şampiyonluk yolunda yürümek ister misin?" diye sordu. Terim, "Avrupa'da oynamak istemene saygı duyuyorum. Destekliyorum da... Ancak seni Galatasaray formasıyla görmek bizi daha çok mutlu eder" diye de ekledi.
Daha önce Türkiye'ye gelme konusuna soğuk bakan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 27 yaşındaki futbolcunun fikrinin değiştiği öğrenildi.
Geçen sezon Premier Lig'den West Brom'da Mbaye Diagne ile beraber kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans çizmesine rağmen herhangi bir İngiliz takımı Celta'dan bonservisini almak istemedi. Celta'ya döndü ama orada da kendisine yer açamadı.
CİMBOM LİGE DÖNDÜ
Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşan Galatasaray, 10 Mart'ta kadar Süper Lig'e konsantre olacak ve 13 haftalık periyotta Trabzon'la arasındaki farkı kapatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım son 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgi ile zirveden uzaklaştı. Galatasaray bu olumsuz seriye yarın akşam Sivas'ta son vermeye çalışacak.
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