GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan Okay Yokuşlu’ya kanca! Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon Celta formasıyla 6 maçta sadece 32 dakika forma giyebilen Okay'la bizzat Fatih Terim konuştu. Tecrübeli hoca, İspanyol yöneticilerden aldığı izinle, Okay'a "Bizimle UEFA'da şampiyonluk yolunda yürümek ister misin?" diye sordu. Terim, "Avrupa'da oynamak istemene saygı duyuyorum. Destekliyorum da... Ancak seni Galatasaray formasıyla görmek bizi daha çok mutlu eder" diye de ekledi.