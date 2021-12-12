GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan Sivasspor maçı kararı!

Perşembe gecesi Lazio ile deplasmanda berabere kalan ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. İtalya'dan sabaha karşı dönen ve önceki günü dinlenerek geçiren Sarı-Kırmızılılar, dün yapılan tek idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Zorlu deplasman için tek idmanla Sivas'ta kampa girecek olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kısa bir taktik toplantısı yaptığı öğrenildi.Fanatik'in haberine göre, tecrübeli hocanın bu toplantıda, özellikle Sivas'ın duran toplardaki etkinliğine dikkat çektiği ve bu yönde bir çalışma yaptırdığı belirtildi.