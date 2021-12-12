GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Sivasspor maçı kararı!
UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak gruptan çıkan Galatasaray, Lazio beraberliği sonrası İtalya'dan sabaha karşı Türkiye'ye dönerken, futbolcular cuma gününü dinlenerek geçirdi. Sarı kırmızılı takım dün yapılan tek antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp zorlu deplasman için Sivas'a gidiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Perşembe gecesi Lazio ile deplasmanda berabere kalan ve Avrupa Ligi E Grubu'ndan namağlup lider olarak çıkan Galatasaray, rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. İtalya'dan sabaha karşı dönen ve önceki günü dinlenerek geçiren Sarı-Kırmızılılar, dün yapılan tek idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Zorlu deplasman için tek idmanla Sivas'ta kampa girecek olan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in kısa bir taktik toplantısı yaptığı öğrenildi.Fanatik'in haberine göre, tecrübeli hocanın bu toplantıda, özellikle Sivas'ın duran toplardaki etkinliğine dikkat çektiği ve bu yönde bir çalışma yaptırdığı belirtildi.
'Ligde de toparlanacağız'
Avrupa'da elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncularını tebrik eden Terim, "Artık ligde de toparlanmak zorundayız" derken, Sivasspor karşısında topun sürekli kendilerinde kalmasını istedi ve pas oyunu oynayacaklarını söyledi. Mart ayına kadar önlerinde Avrupa kupası maçı olmadığını da hatırlatan Fatih hoca, "Dinlenmeye ve eksiklerimizi gidermeye artık daha fazla vaktimiz olacak. Ligde de hiçbir şey bitmiş değil. Biz işimizi yapıp, kazanmaya başlamak zorundayız. Sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fatih hoca yine tribünde
Fenerbahçe derbisi sonrasında PFDK'dan ağır bir ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanını da tribünden izleyecek. Tecrübeli hocanın yokluğunda kulübede yine Selçuk İnan ve Necati Ateş ikilisi yer alacak. Terim'in cezası ligde ilk yarının bitimiyle sona erecek. Fatih hoca, ikinci yarının ilk sınavı olan Giresunspor maçıyla ligde kulübedeki yerine dönecek.
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