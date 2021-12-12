GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim rekorunu tazeledi! Cimbom’daki 4. döneminde...

Dört kez G.Saray'a teknik direktör olarak gelen Fatih Terim, en uzun süre görev yaptığı döneme ulaştı. Sabah'ın haberine göre; 21 Aralık 2017'de sarı-kırmızılı kulübe dördüncü defa imza atan 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, 12 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Galatasaray'daki 1453. gününü geçirmenin gururunu yaşıyor.