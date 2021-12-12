GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim rekorunu tazeledi! Cimbom'daki 4. döneminde...
21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başlayan teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılılardaki en uzun görev süresine ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı 1453 günü tamamladı ve kendi rekorunu kırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dört kez G.Saray'a teknik direktör olarak gelen Fatih Terim, en uzun süre görev yaptığı döneme ulaştı. Sabah'ın haberine göre; 21 Aralık 2017'de sarı-kırmızılı kulübe dördüncü defa imza atan 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, 12 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Galatasaray'daki 1453. gününü geçirmenin gururunu yaşıyor.
96-2000'DE 1422 GÜN KALMIŞTI
İmparator en başarılı olduğu, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandırdığı ilk döneminde 47 ay (1 Temmuz 1996-22 Mayıs 2000/ 1422 gün) görevde kalmıştı. İkinci gelişinde iki seneyi tamamlayamayan Terim, üçüncü döneminde ise sezonun başında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından görevden alınmıştı.
Son gelişinde 1453 güne 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdıran İmparator, takımının Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını sağladı. İlk kez G.Saray'da 4 yılı tamamlamaya hazırlanan deneyimli teknik adam, 5. sezonunu ikinci bir Avrupa kupası ile taçlandırmanın hayalini kuruyor.
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