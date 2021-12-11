TRANSFER HABERİ - Fransızlar duyurdu! Galatasaray ve Fenerbahçe Wahbi Khazri için karşı karşıya
Ocak ayı transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig'in dev takımları Galatasaray ve Fenerbahçe çalışmalarını sıklaştırmış durumda. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip gözünü Fransa'ya dikti. Fransız medyasında yer alan habere göre Galatasaray ile Fenerbahçe Wahbi Khazri için yarışa gitdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS FB spor haberi)
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.
Bu ekiplerden olan ve Süper Lig'de beklentilerin altında performans göstererek zirveyi uzaktan takip eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da temaslarını sıklaştırmış durumda.
Ligin devleri için birçok isim yazılıp çizilirken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Daha önce Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Muriqi, İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha karşı karşıya.
İki ezeli rakibin hedefindeki isim Fransa Ligue 1'de St. Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listesine aldığı öğrenildi.
Haberde Khazri'nin kulüpteki en yüksek ücretli oyunculardan biri olduğunun altı çizilirken, takımın en golcüsü olduğu da belirtildi.
30 yaşındaki Khazri bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 7 gol kaydetti.
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