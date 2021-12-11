Galatasaray'dan Marcao açıklaması!
Galatasaray, Süper Lig’in 16 haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanın bu bölümünden sonra son oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.
Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
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