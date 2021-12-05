GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Lazio maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Altay ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Lazio müsabakası öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Altay mücadelesinde tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başladığı idmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oynanan idman, koşuyla sona erdi.

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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