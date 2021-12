GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

2018-19 sezonunda 15. hafta sonunda lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde kalan Cimbom 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Ancak ikinci yarıda yapılan hamle ile şampiyonluk gelmişti. 2019-20 sezonunda ise yine 15. haftanın bitiminde lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olan Galatasaray sıralamada 6. basamakta kalmıştı. Fatih Terim'in ekibi sezonu ise zirveden 13 puan geride tamamlamıştı. Ortaya çıkan bu tablo, Terim'in de ciddi şekilde sorgulanmasına neden oluyor.