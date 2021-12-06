GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

EN BÜYÜK SORUMLU

Son iki sezonda şampiyonluğu Başakşehir ve Beşiktaş'a kaptıran, bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Sarı-Kırmızılılar'da başarısızlığın en büyük aktörü olarak Terim gösteriliyor. Takvim'in haberine göre; taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, tecrübeli teknik adamın bu sezonki kadro tercihleri ve maç içinde yaptığı değişikliklerle kaybedilen puanların sorumlusu olduğu belirtiliyor.

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