06 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, başarısız geçen son 2 sezonun ardından bu sezon da şampiyonluğu mucizelere bıraktı. Öte yandan alınan bu sonuçların ardından ise gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Taraftarlar deneyimli teknik adamı başarısızlığın en büyük sorumlusu olarak görüyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Ligde 4 haftadır kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da çok büyük bir hüsran var.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

YİNE ÇOK UZAKTA

Sarı kırmızılılar 15. hafta sonunda adeta şampiyonluk yarışına havlu atarken, taraftarlar da isyan bayrağını açtı. Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde son 4 sezonun 3'ünde benzer senaryolar yaşaması dikkatleri çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

2018-19 sezonunda 15. hafta sonunda lider Sivasspor'un 8 puan gerisinde kalan Cimbom 7. sırada kendisine yer bulmuştu. Ancak ikinci yarıda yapılan hamle ile şampiyonluk gelmişti. 2019-20 sezonunda ise yine 15. haftanın bitiminde lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde olan Galatasaray sıralamada 6. basamakta kalmıştı. Fatih Terim'in ekibi sezonu ise zirveden 13 puan geride tamamlamıştı. Ortaya çıkan bu tablo, Terim'in de ciddi şekilde sorgulanmasına neden oluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan zirvenin çok uzağında! En büyük sorumlu ise...

EN BÜYÜK SORUMLU

Son iki sezonda şampiyonluğu Başakşehir ve Beşiktaş'a kaptıran, bu sezon da zirvenin çok uzağında kalan Sarı-Kırmızılılar'da başarısızlığın en büyük aktörü olarak Terim gösteriliyor. Takvim'in haberine göre; taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, tecrübeli teknik adamın bu sezonki kadro tercihleri ve maç içinde yaptığı değişikliklerle kaybedilen puanların sorumlusu olduğu belirtiliyor.

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