GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! "Ballon d'Or verilmeli"

BU İŞ SENDE TAFFAREL

Sarı-kırmızılılar böyle oynamaya devam ederse Marcao'nun iyi bir teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda forma giymediği için rakam düşecek. Galatasaraylılar, Milli Takım'da nüfuzu yüksek olan eski kalecileri Claudio Taffarel'e seslenerek "Onun kadroya alınmasını sağla. O zaman değeri en az 30 milyon euro'ya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Marcao, Lazio karşısında sergilediği eşsiz performansla Avrupa Ligi'nde 6. maçların en iyi 11'ine seçildi. Partneri Victor Nelsson ile uyumu da üst düzeyde.

