11 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! "Ballon d'Or verilmeli"

Aldığı ceza nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de oynanan 15 maçın 8'ini kaçıran Marcao'nun dönüşü muhteşem oldu. Brezilyalı stoperin Victor Nelsson'la uyumu dikkat çekerken, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi ilk 11'ine seçildi. 25 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! Ballon d’Or verilmeli
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Aslan'ın Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede sahada tam anlamıyla Marcao şov vardı. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı stoper, savunma sanatını en ince ayrıntılarına kadar sergiledi. İtalyan devine ne havadan ne karadan geçildi. 25 yaşındaki futbolcu birebir de eşleştiği Ciro İmmobile'ye hayatı zehretti. Maçın hiçbir anında güçlü forvete göz açtırmadı. Galatasaray taraftarı, Marcao'nun oyunuyla mest olurken "Ballon d'Or verilmeli. İnanılmaz oynuyor. Böyle giderse bizde fazla kalmaz" şeklinde yorumlar yaptılar.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! Ballon d’Or verilmeli

BU İŞ SENDE TAFFAREL

Sarı-kırmızılılar böyle oynamaya devam ederse Marcao'nun iyi bir teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda forma giymediği için rakam düşecek. Galatasaraylılar, Milli Takım'da nüfuzu yüksek olan eski kalecileri Claudio Taffarel'e seslenerek "Onun kadroya alınmasını sağla. O zaman değeri en az 30 milyon euro'ya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Marcao, Lazio karşısında sergilediği eşsiz performansla Avrupa Ligi'nde 6. maçların en iyi 11'ine seçildi. Partneri Victor Nelsson ile uyumu da üst düzeyde.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! Ballon d’Or verilmeli

14'TE 13 YAPTI

Marcao, Lazio maçında girdiği 14 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. Kaybettiği ikili mücadelede ise Ciro İmmobile ile hava topu çıktı. Meşin yuvarlağa ikisi de vuramadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! Ballon d’Or verilmeli

ELİT BİR STOPER

Lazio'lu Pedro da maç sonunda Marcao'yu övdü. İtalyan ekibinin yıldızı, Brezilyalı savunma oyuncusunun kendilerine karşı kusursuz bir performans sergilediğini kaydetti. Pedro "Marcao oynadığım en gaddar oyuncu. Maç sonu kendisini tebrik ettim, elit bir stoper" diye konuştu.

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