GALATASARAY HABERLERİ: Marcao performansıyla mest etti! "Ballon d'Or verilmeli"
Aldığı ceza nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de oynanan 15 maçın 8'ini kaçıran Marcao'nun dönüşü muhteşem oldu. Brezilyalı stoperin Victor Nelsson'la uyumu dikkat çekerken, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının en iyi ilk 11'ine seçildi. 25 yaşındaki yıldız için sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan'ın Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelede sahada tam anlamıyla Marcao şov vardı. Fotomaç'ın haberine göre; Brezilyalı stoper, savunma sanatını en ince ayrıntılarına kadar sergiledi. İtalyan devine ne havadan ne karadan geçildi. 25 yaşındaki futbolcu birebir de eşleştiği Ciro İmmobile'ye hayatı zehretti. Maçın hiçbir anında güçlü forvete göz açtırmadı. Galatasaray taraftarı, Marcao'nun oyunuyla mest olurken "Ballon d'Or verilmeli. İnanılmaz oynuyor. Böyle giderse bizde fazla kalmaz" şeklinde yorumlar yaptılar.
BU İŞ SENDE TAFFAREL
Sarı-kırmızılılar böyle oynamaya devam ederse Marcao'nun iyi bir teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Brezilya Milli Takımı'nda forma giymediği için rakam düşecek. Galatasaraylılar, Milli Takım'da nüfuzu yüksek olan eski kalecileri Claudio Taffarel'e seslenerek "Onun kadroya alınmasını sağla. O zaman değeri en az 30 milyon euro'ya çıkar" ifadelerini kullanıyor. Marcao, Lazio karşısında sergilediği eşsiz performansla Avrupa Ligi'nde 6. maçların en iyi 11'ine seçildi. Partneri Victor Nelsson ile uyumu da üst düzeyde.
ELİT BİR STOPER
Lazio'lu Pedro da maç sonunda Marcao'yu övdü. İtalyan ekibinin yıldızı, Brezilyalı savunma oyuncusunun kendilerine karşı kusursuz bir performans sergilediğini kaydetti. Pedro "Marcao oynadığım en gaddar oyuncu. Maç sonu kendisini tebrik ettim, elit bir stoper" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi