GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Avrupa devlerini solladı! İşte o istatistikler
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu namağlup lider tamamlayan ve son 16'ya kalan Galatasaray, birçok istatistikte Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Lazio deplasmanından çıkardığı 1 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna çıkan Galatasaray müthiş bir performansın altına imzasını atıyor.
Oynadığı futbolla 2000 yılındaki efsane takımdan esintiler sunan Sarı-Kırmızılılar gözünü zirveye yani kupaya dikmiş durumda. Fatih Terim'in ekibi yakaladığı istatistiklerle birçok dev kulübü de geride bırakmayı başardı.
GRUPLARDA ASLAN GİBİSİ YOK
Takvim'in haberine göre; gruplarda 32 takım içinde en iyi performansa sahip 5 takımdan biri olan G.Saray, 4. torbadan Avrupa Ligi'ne girip liderliği alan tek takım olmayı da başardı.
Real Madrid'le birlikte Avrupa'da deplasman golü yemeyen iki takım arasında yer alan Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen 3 takımdan biri oldu.
İLK YARILARDA GOL YEMİYOR
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi baz alındığında yenilgisiz 7 takım arasına giren Cimbom, aynı zamanda maçların ilk yarısında gol yemeyen 3 takımdan birisi olarak alkış topladı.
Aslan ayrıca Avrupa Ligi'ndeki liderler arasında Kızılyıldız'ın ardından kadro değeri en düşük olan 2. takım durumunda. Sarı- Kırmızılılar'ın mevcut kadro değeri 110 milyon Euro.
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