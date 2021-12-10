10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Sacha Boey Kamerun Milli Takımı'na seçildi!

Sacha Boey Milli Takım’da!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan ismi Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın 40 kişilik geniş kadrosuna seçildi.

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Sacha Boey, Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda mücadele edeceği 40 kişilik geniş kadrosuna seçildi.

Kamerun, 9 Ocak'ta Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek.
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