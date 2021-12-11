11 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa'da bileği bükülmüyor! İşte Cimbom'un başarısının sırrı

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa'da ise tam tersi bir görüntü çizdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray grubunu namağlup lider kapattı ve son 16'ya katılma hakkı elde etti. Teknik direktör Fatih Terim, bu maçlarda bambaşka bir sistemle takımını oynattı. İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısının sırrı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa’da bileği bükülmüyor! İşte Cimbom’un başarısının sırrı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Süper Lig'e lider Trabzonspor'un tam 16 puan gerisinde kalıp adeta şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise müthiş bir başarıya imza attı. Çok zorlu bir gruptan yenilgisiz lider çıkmayı başaran Sarı-Kırmızılılar'ın Avrupa'daki farklı performansı bazı soruları da beraberinde getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa’da bileği bükülmüyor! İşte Cimbom’un başarısının sırrı

AVRUPA'DA 'GEÇİŞ'LE SONUÇ ALIYOR

Takvim, G.Saray'ın istatistiklerini masaya yatırdı ve "Neden iki kulvarda bu kadar farklı?" sorusunu yanıt aradı. Rakamlara göre Cimbom, lig ve Avrupa'da birbirinden çok farklı oyun prensipleri benimsiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde yüzde 55,9 topa sahip olurken, Avrupa'da bu rakam 43,9'a geriliyor. Aynı şekilde toplam pas sayısı 472'den 390'a, isabetli pas sayısı 395'ten 311'e, orta sayısı 21,2'den 9.8'e iniyor. Yani ligde topa hakim olmaya çalışan Aslan, Avrupa'da ise topu rakibe bırakıp geçip hücumları ile sonuca gidiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa’da bileği bükülmüyor! İşte Cimbom’un başarısının sırrı

İKİLİ MÜCADELEDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Ayrıca istatistiklere göre UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha sert, agresif ve mücadeleci bir takım izliyoruz. Avrupa'da Cimbom'un ikili mücadele kazanma sayısı 37'den 42'ye, ikili mücadele kazanma yüzdesi 49'dan 54'e, top kazanma sayısı 15,6'dan 20,1'e, top kesme sayısı da 9,7'den 11,8'e yükseliyor. Ortaya çıkan küm bu rakamlar, Galatasaray'ın neden Avrupa'da daha başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

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