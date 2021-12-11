GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Mbaye Diagne kararı!

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa'da ise tam tersi bir görüntü çizdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Galatasaray grubunu namağlup lider kapattı ve son 16'ya katılma hakkı elde etti. Teknik direktör Fatih Terim, bu maçlarda bambaşka bir sistemle takımını oynattı. İşte Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısının sırrı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)