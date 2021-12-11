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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Mbaye Diagne kararı!

Terim’den Diagne kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

UEFA Avrupa Ligi son maçında Lazio deplasmanına çıkan Galatasaray'da Mbaye Diagne, özellikle ilk yarıda girdiği ikili mücadele ve kazandığı hava toplarıyla takımın iyileri arasında yer almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de Senegalli forvetle devam etme kararı aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Aslan, bu sezon hücum hattında istikrar yakalayamamıştı. Fatih Terim'in Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında sürekli formayı paylaştırması sebebiyle hücum organizasyonları bir türlü oturmamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; İmparator, Lazio maçındaki performansından sonra yola Mbaye Diagne ile devam etme kararı aldı. Senegalli yıldızın adını artık direkt 11'e yazacak.

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