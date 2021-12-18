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GALATASARAY

Galatasaray Başakşehir maçı CANLI İZLE (Galatasaray Başakşehir canlı skor)

Galatasaray - Başakşehir | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 8 maçtır mağlup olmayan turuncu-lacivertlileri yenip kötü gidişata son vermek istiyor. Mücadelede teknik direktör Fatih Terim, kulübede yer alamıyor. Galatasaray-Başakşehir maçının tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstleniyor. Burak Şeker ise maçın 4. hakemi olarak görev yapıyor.

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