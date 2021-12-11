GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom kasasını doldurdu! Avrupa'dan dev gelir
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubunu lider tamamlayan Galatasaray, dev bir gelirin de sahibi oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom bu sezon Avrupa Ligi ile Süper Lig'de farklı grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sallanırken, yurt dışında ise Avrupa'yı sallıyor. Galatasaray bu sezon Avrupa Ligi'nde elde ettiği başarılarla kulüp kasasına ciddi bir giriş sağladı. Fotomaç'ın haberine göre; Aslan kupaya katılırken 3 milyon 630 bin euro katılım parası almıştı. 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle 3 milyon 150 bin euro'yu daha kasasına götürdü. Grup birinciliği, son 16 turu, Avrupa Ligi katsayı ve yayın havuzundan gelen tüm rakamlar eklendiğinde Galatasaray, UEFA'dan şu ana kadar 17.5 milyon euro kazandı.
KASA DOLACAK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı. Buradan yoluna devam ederse kasası daha da dolacak.
İşte aşama aşama kazanacağı rakamlar:
Çeyrek final 10.6 milyon euro
Yarı final 12.5 milyon euro
İkincilik 15.5 milyon euro
Şampiyonluk 20 milyon euro
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