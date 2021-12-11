GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan büyük transfer operasyonu! Devre arasında...
UEFA Avrupa Ligi gruplarını namağlup liderlikle tamamlayan Galatasaray, son 16 turunu garantiledi. Sarı-kırmızılılar büyük bir geliri kasasına koyarken, devre arası transfer dönemi için de kollarını sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim, 3 futbolcuyla yolların ayrılıp 3 oyuncuyu renklerine bağlanmasını istedi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında hayata geçirdiği gençlik operasyonu, aralık ayında meyvesini verdi. Avrupa'da başarılı olması için kurulan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu lider bitirerek son 16'ya kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaştığı dönemde Avrupa'daki iddiasını koruyan Aslan, ocak ayında geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam edecek.
LİSTEYE 3 OYUNCU EKLENECEK
Tek hedef, maç sonunda oyuncuların "Bir hayalimiz var" sözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek. Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi.
Sabah'ın haberine göre; Gustavo Assunçao'nun yanı sıra maliyeti yüksek oyuncular Feghouli ve Babel gözden çıkartılırken, Avrupa Ligi son 16 turu düşünülerek minimum 3 takviye yapılacak.
Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı. Sağ bekte Sacha Boey'u da kavuşacak sarı-kırmızılı takım, UEFA listesine 3 değişiklik yapma hakkına sahip.
İŞTE MART 2022 KADROSU
Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan (Taylan), Solbakken, Gedson, Cicaldau, Kerem, Diagne (Mohamed)
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