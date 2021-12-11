GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan büyük transfer operasyonu! Devre arasında...

LİSTEYE 3 OYUNCU EKLENECEK

Tek hedef, maç sonunda oyuncuların "Bir hayalimiz var" sözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek. Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi.