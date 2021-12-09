PFDK'dan Galatasaray'a ceza!
Son dakika spor haberleri: PFDK, Trabzonspor, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'a para cezası verdi. İşte o açıklama...
İŞTE O AÇIKLAMA:
1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 30.11.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 01.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-EYÜPSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 02.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakanın 3 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde kale ağlarının direklere sağlam bir şekilde takılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- ALTINORDU Kulübü sporcusu ENİS DESTAN'ın, 01.12.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu AHMET İLHAN ÖZEK'in, rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 30.11.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-AFJET AFYONSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 06.12.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 05.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT 105, GÜNEY KALE ARKASI ÜST 404, KUZEY KALE ARKASI ALT 306 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 04.12.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 05.12.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B, C, D, DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT A, B, C, D, E, F, G, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ALİ ÇAMLI'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü METİN AKTAŞ'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- GALATASARAY A.Ş.'nin, 04.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
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