07 Aralık 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın Lazio maçında Mostafa Mohamed'i Atalanta izleyecek

G.Saray’ın Lazio maçında o ismi izlemeye geliyorlar!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Galatasaray'da zaman zaman yedek kalan Mostafa Mohamed için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile İtalya'da oynayacağı mücadelede Atalanta'nın Mısırlı forveti takip edeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Atalanta'nın gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray, bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alacak.
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