09 Aralık 2021, Perşembe

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Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! "Kim istemez?"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçında Lazio'ya konuk olacak. Lazio-Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, UEFA'ya demeç verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "UEFA Kupası'nı kazanmayı kim istemez?" dedi. İşte o açıklamalar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! Kim istemez?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, Lazio deplasmanına konuk olacak. Grupta çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım 11 puanla namağlup lider konumda bulunuyor.

Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! Kim istemez?

Lazio ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 2. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi maçtan galibiyetle ayrılırsa grubu 1. sırada tamamlayacak. Her türlü beraberlik ve G.Saray'ın galip gelmesi halinde ise Cimbom zirvedeki yerini koruyacak.

Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! Kim istemez?

Lazio-Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim, UEFA'ya demeç verdi.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri...

Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! Kim istemez?

"UEFA Kupası'nı kazanmayı kim istemez... Bir daha, bir daha.... Herkes kazanmak ister. Kaybetmeyi çok kolay karşılayamayan bir hocayım. UEFA Kupası'nı kazanmayı tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam. Olabilecek şeyleri söylerim...

Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! Kim istemez?

...Son 16'ya kalmamız halinde sonraki turlara nasıl ilerleniyor konusundaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olmasını için uğraşacaksınız."

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