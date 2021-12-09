Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim hayalini yineledi! "Kim istemez?"

"UEFA Kupası'nı kazanmayı kim istemez... Bir daha, bir daha.... Herkes kazanmak ister. Kaybetmeyi çok kolay karşılayamayan bir hocayım. UEFA Kupası'nı kazanmayı tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam. Olabilecek şeyleri söylerim...