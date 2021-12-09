10 Aralık 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lazio maçının ardından konuştu!

Terim Avrupa Kupası’nı işaret etti! Neden olmasın
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 0-0 sona eren Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ve 0-0 sona eren Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Hak ettiğimiz bir grup liderliği… Bunu çok hak ettik. İlk maçtan, sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok iyi maçlar oynadık.

Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Hiç mağlup olmadık. Grup aşamasında mağlup olmadığımız gibi deplasmanda hiç gol yemedik. Daha da önemlisi, Barcelona'lar, Dortmund'lar… Bunların hepsini aştık. Direkt son 16'dayız.

Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sevindik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş.

Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye.

Fatih Terim: 5 maç var 'oraya'. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah 'oraya kadar' gideriz."

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